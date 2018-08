Avião tenta aterragem de emergência depois de dois pneus terem explodido durante a decolagem

O jato privado, com 16 pessoas a bordo, tinha levantado voo no aeroporto norte-americano de Teterboro, em Nova Jersey, com destino a Luton, Inglaterra

Um avião está a tentar fazer uma aterragem de emergência, depois de dois dos seus pneus terem explodido quando levantava voo no aeroporto norte-americano de Teterboro, em Nova Jersey. De acordo com a CBS, o aparelho é um jato Gulfstream IV, privado, decolou às 10h50 locais (15:50 em Lisboa, e tem 16 pessoas a bordo. Não há registo de feridos. O avião tinha por destino o aeroporto de Luton, Inglaterra. As últimas notícias avançam que inicialmente se esperava o regresso do jato a Teterboro, mas a Administração Federal de Aviação anunciou que este foi entretanto desviado para um aeroporto regional, em Massachusetts.