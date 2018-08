Atração turística em Tóquio, mercado de Tsukiji encerra em outubro

É uma das atrações da cidade de Tóquio, mas o mercado de Tsukiji prepara-se para encerrar, em outubro, passando o peixe e marisco que o tornaram famoso a ser comercializados num novo espaço, em Toyosu, na baía da capital japonesa.

Aos turistas o acesso começa a ser vedado a partir do dia 15 de setembro, pelo que restam poucas semanas para os visitantes tentarem assistir a um dos rituais que contribuiram para a popularidade do Tsukiji: assistir ao leilão de atum, que se realiza ao amanhecer, cerca das 5h30. O interesse é tanto que, segundo os dados do município, há gente a fazer fila desde as duas da madrugada, para conseguir a autorização de entrada, dada apenas a 120 pessoas.

Até 29 de setembro será, no entanto, permitido aos visitantes circularem pelas outras áreas do mercado, apreciando os 480 diferentes tipos de marisco geralmente à disposição e as 270 variedades de fruta e vegetais, expostas praticamente todos os dias.

A intenção de mudar o mercado, que abriu portas há mais de 80 anos, é antiga, já que o edifício atual não tem boas condições sanitárias e é considerado perigoso, em caso de sismo.

O plano será finalmente cumprido, com a mudança do mercado para uma antiga fábrica de gás, anunciando-se o novo espaço como um importante centro logístico, equipado com as mais recentes tecnologias para o acondicionamento do peixe e demais produtos. A inauguração está marcada para 11 de outubro.

O projeto inclui uma área destinada aos turistas, incluindo um corredor com paredes de vidro para que possam assistir aos famosos leilões de atum.