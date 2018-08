Aterrou com sucesso o avião que perdeu dois pneus durante a descolagem

O jato privado, com 16 pessoas a bordo, tinha levantado voo no aeroporto norte-americano de Teterboro, em Nova Jersey, com destino a Luton, Inglaterra. A bordo seguia o ‘rapper’ Post Malone

Foi concluída com sucesso a aterragem de emergência a que foi forçado um avião, depois de dois dos seus pneus terem explodido quando levantava voo no aeroporto norte-americano de Teterboro, em Nova Jersey. Desviado inicialmente para um aeroporto regional em Massachusetts, o jato privado, com 16 pessoas a bordo, acabou por voar até outro aeroporto - o de Stewart, em Nova Iorque, pelo facto de este ter uma pista mais longa, mais adequada a este tipo de situação. De acordo com a CBS, o Gulfstream IV, privado, decolou às 10h50 locais (15h50 em Lisboa. Não há registo de feridos. O músico Post Malone era um dos passageiros a bordo, adianta o site TMZ. O avião tinha por destino o aeroporto de Luton, Inglaterra. Ao perceber o que havia acontecido, o piloto começou a sobrevoar o aeroporto, manobra necessária para esgotar o combustível, mantendo-se cerca de 30 minutos nas imediações de Teterboro, até o jato ser desviado pela primeira vez. A aterragem foi finalmente conseguida, em segurança, embora com vários veículos de combate ao fogo e doze ambulâncias de prevenção.