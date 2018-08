Ataque em Cabul terminou e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico

Quatro dos atacantes foram mortos e cinco renderam-se. Segundo o exército, seis civis e soldados foram feridos

As forças de segurança afegãs puseram nesta terça-feira fim a um ataque em Cabul que se prolongou por mais de seis horas, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Ao todo, cerca de 30 granadas de morteiro foram disparadas sobre a capital afegã a partir de "dois locais distintos mas próximos", segundo um comunicado da missão da NATO no Afeganistão.

Quatro dos atacantes foram mortos e cinco renderam-se, segundo o texto. Segundo o exército, seis civis e soldados foram feridos.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou o ataque através da sua agência de propaganda Amaq. O alvo, segundo o grupo, era o palácio presidencial do Afeganistão. O ataque começou cerca das 09h00 locais (05h30 em Lisboa), no momento em que o Presidente afegão, Ashraf Ghani, discursava por ocasião da comemoração muçulmana do Eid al-Adha, a "festa do sacrifício".

O disparo de pelo menos dois mísseis foi ouvido durante a transmissão do discurso, o que levou Ghani a afirmar, interrompendo o discurso, que "a nação não vai vergar-se a estes ataques com mísseis".

O Presidente afegão propôs no domingo uma trégua de três meses aos talibãs, mas o movimento não se pronunciou até ao momento. Essa proposta não menciona o grupo extremista Estado Islâmico, muito ativo em Cabul.