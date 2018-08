Venezuela. Presidente argentino quer que o TPI investigue crimes contra a humanidade

O Presidente argentino, Mauricio Macri, anunciou nesta segunda-feira que "provavelmente" com outros países sul-americanos pedirá ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue os alegados crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela pelo Governo de Nicolás Maduro.

Questionado sobre se iria ao TPI, numa entrevista transmitida pela televisão norte-americana CNN, citada pela agência de notícias Efe, Macri afirmou que "é verdade" e que está "em processo", referindo que não tem dúvidas de que "na Venezuela os direitos humanos são sistematicamente violados, atropelando a oposição e os cidadãos em geral".

O Presidente da Argentina, de acordo com a EFE, anunciou que o pedido será realizado "dentro de semanas" e que provavelmente o fará junto com a Colômbia, o Chile e o Paraguai. "Eu cuido do que é meu. Certamente a Colômbia também. O Chile, com certeza. E pode ser o Paraguai, o novo presidente, Mario Abdo Benítez", afirmou.

Mauricio Macri mencionou que na região "há um crescente consenso para tomar medidas mais decisivas na frustrante tentativa de ajudar os irmãos venezuelanos". Contudo, Macri reconheceu que as medidas adotadas, até agora, por vários países latino-americanos com relação à Venezuela tiveram pouco efeito.

"Maduro não mudou nada, ele fez perder tempo a muita gente que acreditavam que poderiam mediar (a situação). Nada evoluiu na direção certa, por isso não estou otimista a curto prazo do que poderá acontecer na Venezuela", frisou. O Presidente argentino expressou ainda as suas dúvidas sobre a veracidade do alegado ataque contra Nicolás Maduro, no passado dia 4. Segundo Mauricio Macri, "por causa do seu profundo compromisso democrático" os dirigentes da oposição venezuelana não estão envolvidos "num ataque desse tipo".

No passado dia 4, duas explosões que as autoridades dizem ter sido provocadas por dois 'drones' [aviões não tripulados], obrigaram o Presidente venezuelano a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar).

O ato, que decorria na Avenida Bolívar de Caracas (centro), estava a ser transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas e no momento em que Nicolás Maduro anuncia que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez inclusive vibrar a câmara que focava o chefe de Estado.

Antes da televisão venezuelana suspender a transmissão foi possível ainda ver, o momento em que militares rompiam a formação. Sete militares ficaram feridos e, segundo as autoridades, foram detidas várias pessoas envolvidas no atentado.