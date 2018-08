Vários tiros disparados sobre embaixada dos EUA na capital da Turquia

Vários tiros foram disparados esta segunda-feira sobre a embaixada dos EUA na capital da Turquia, Ancara, atingindo uma janela num posto de segurança. A informação é avançada pela CNN turca, que adianta que o ataque não causou vítimas.

A polícia procura agora os atiradores, que fugiram num carro branco após o ataque que ocorreu por volta das 5h locais (3h em Lisboa).

O ataque coincide com um período de agravamento das tensões entre Ancara e Washington por causa do julgamento de um pastor norte-americano na Turquia.

Turquia “não cede perante os EUA”, garante Erdogan

Este fim de semana, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou que o país “não irá ceder perante os Estados Unidos”. O impasse com Washington persiste e os dois países, aliados no seio da NATO, agravam a crise diplomática.

“Não vamos ceder àqueles que se apresentam como nossos parceiros estratégicos, já que se esforçam para nos tornar um alvo estratégico”, afirmou Erdogan durante um congresso do seu partido, o islâmico conservador AKP, que decorreu na capital do país.

Alguns “ameaçam-nos pela economia, investimentos, divisas, tipos de juros, inflação. A estes dizemos que vamos ver como jogam e fazer-lhes frente”, declarou Erdogan, acrescentando: “Se eles têm dólares, nós temos o nosso deus e avançaremos no nosso caminho com passos firmes”.

Escalada de tensão diplomática, com lira a desvalorizar

A crise iniciou-se quando Washington impôs, no início do mês, sanções sem precedentes contra dois ministros turcos. Os EUA exigem a libertação do pastor norte-americano Andrew Brunson, preso em 2016, acusado de terrorismo e espionagem.

Ancara reagiu às sanções e começou uma escalada da tensão entre os dois países, que acabou por provocar a queda de 40% da lira turca na semana passada. Depois de alguns dias de acalmia, a moeda voltou a desvalorizar na sexta-feira após Washington ameaçar impor novas sanções.