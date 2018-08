Vários mortos em ataque em aldeia do nordeste da Nigéria, diz sobrevivente

Militantes islâmicos invadiram este fim de semana uma aldeia no nordeste da Nigéria e mataram várias pessoas. Os relatos sobre o número de vítimas mortais em Mailari, no estado de Borno, divergem: um líder miliciano local fala em seis mortos, enquanto um sobrevivente do ataque diz que pelo menos 19 pessoas foram mortas.

Segundo testemunhas, os militantes saquearam a aldeia durante duas horas antes de partirem. O grupo jiadista Boko Haram já levou a cabo numerosos ataques naquele estado nigeriano. O líder miliciano Babakura Kolo disse à agência de notícias France-Presse que os militantes chegaram em camiões no sábado e dispararam armas e granadas.

De acordo com um habitante, a polícia não fez qualquer tentativa para travar os combatentes. Um outro afirmou não ter a certeza se os militantes eram membros do Boko Haram ou do grupo dissidente Estado Islâmico na Província da África Ocidental.

O Boko Haram começou por lançar a sua ofensiva em 2009 com o objetivo de estabelecer um califado islâmico naquela região do continente africano. O conflito já provocou 20 mil mortos e obrigou ao deslocamento de pelo menos dois milhões.