Quase 150 pessoas libertadas das mãos dos talibãs no Afeganistão

Quase 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram libertadas esta segunda-feira no Afeganistão, horas depois de terem sido feitas reféns pelo movimento Talibã num ataque a três autocarros na província de Kunduz.

De acordo com o porta-voz do ministério do Interior afegão, citado pela agência de notícias Associated Press, foram libertadas 149 pessoas e os talibãs mantêm 21 reféns.

Segundo a mesma fonte, pelo menos sete elementos do movimento Talibã morreram durante a operação de resgate, conduzida pelas forças de segurança.

O movimento Talibã atacou esta segunda-feira três autocarros numa estrada no norte do Afeganistão, na província de Kunduz (uma zona recentemente sob controlo dos talibãs).

De acordo com o chefe do conselho provincial de Kunduz, Mohammad Yusouf Ayubi, os talibãs pararam três autocarros numa estrada perto do distrito de Khan Abad e obrigaram os passageiros a irem com eles.

O responsável acredita que os elementos do movimento estavam à procura de membros do governo e das forças de segurança, que geralmente se deslocam a casa nos feriados.

De acordo com a polícia local, os passageiros são das províncias de Badakhshan e Takhar e deslocavam-se para Cabul.

Esta emboscada aconteceu apesar de o presidente afegão, Ashraf Gani, ter anunciado um cessar-fogo condicional com os talibãs durante o feriado muçulmano de Eid al-Adha, também conhecido como ‘Festa do Sacríficio’ e que este ano decorre entre 21 e 25 de agosto.

O movimento Talibã ressurgiu nos últimos anos, ocupando distritos em todo o Afeganistão e levando a cabo bombardeamentos e ataques em grande escala que mataram dezenas de pessoas.