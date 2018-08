Número de vistos para iraquianos que ajudaram os Estados Unidos durante a guerra sofre queda acentuada

Entre 15 de agosto de 2017 e 15 de agosto de 2018 apenas 48 iraquianos foram autorizados a entrar nos Estados Unidos ao abrigo do programa especial de refugiados destinado aos cidadãos que tenham ajudado a coligação durante a invasão do Iraque, escreve a agência Reuters. Segundo números do Departamento de Estado, consultados pela agência Reuters, em 2016 foram admitidos mais de 5.000.

Estas pessoas, cujas serviços prestados vão da tradução à construção de bases militares para os Estados Unidos, estão em especial risco de serem alvo de atos de vingança por parte de grupos terroristas e outros contrários à invasão do Iraque por terem de alguma forma “ajudado o agressor” a estabelecer o seu domínio.

O Pentágono, porém, considera preocupante que os Estados Unidos não estejam a receber mais gente nestas condições, segundo relatos fornecidos à agência Reuters por parte de pessoas que estiveram presentes na última reunião sobre o assunto na Casa Branca. Isto porque, na opinião dos agentes do Pentágono, estas falhas podem prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos e dos militares em zonas de conflito, desencorajando as populações dos locais em guerra de oferecer apoio aos aliados.

O encontro aconteceu na semana passada e foram analisados, principalmente, os graus de segurança que cada proponente deve ultrapassar. O obstáculo parece ser o formulário SAO, ou seja, um grupo de perguntas destinado a uma subcategoria entre os refugiados, homens e mulheres com uma determinada idade provenientes de 10 países em específico, do Médio Oriente e de África.

O FBI, que conduz estes interrogatórios, disse na reunião que, dos 88 iraquianos que recentemente os completaram, 87 forneceram “informação suspeita”. Mas o Pentágono, por outro lado, argumentou que este rácio de “negas” é muito maior do que em outros anos e identificou estes interrogatórios conduzidos pelo FBI como a principal causa para a queda acentuada nas admissões.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse à agência de notícias que os Estados Unidos vão continuar com o programa “tendo como prioridade a segurança dos norte-americanos”. Este processo mais apertado de admissão “permitem aos agentes de segurança uma revisão mais minuciosa dos proponentes e identificar potenciais ameaças para a segurança nacional”.

O Pentágono não respondeu a perguntas e passou essa responsabilidade para a Casa Branca que também não abordou diretamente o assunto em resposta à Reuters: “A prioridade da Administração é proteger o interesse nacional, prevenir ataques terroristas praticados por estrangeiros e proteger os trabalhadores e os contribuintes norte-americanos”, disse uma fonte da Casa Branca.

Os Estados Unidos devem admitir, até ao final do ano, cerca de 22 mil refugiados, aproximadamente metade do limite permitido.