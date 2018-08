“Negligenciámos e abandonámos as crianças”: a carta do Papa após a revelação de novos abusos sexuais na Igreja

Dias depois depois de serem denunciados abusos sexuais a mil crianças por parte de mais de 300 padres nas últimas décadas, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o Papa Francisco escreveu uma carta endereçada ao “Povo de Deus”.

“Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava a ser causado em tantas vidas. Nós negligenciámos e abandonámos os pequenos”, escreve no início da carta o Papa argentino.

Francisco já havia comentado o caso da Pensilvânia, num comunicado, utilizando as palavras “mágoa” e “vergonha”. Agora, a mensagem é mais extensa e profunda. “É um crime que gera profundas feridas de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas também nas suas famílias e na comunidade, tanto entre os crentes como entre os não-crentes. Olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que estas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaço para serem ocultadas e perpetuadas.”

E continua: “A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a proteção de menores e de adultos em situações de vulnerabilidade”.

A carta de três páginas é publicada poucos dias antes de o Papa Francisco ir à Irlanda, no próximo fim de semana, uma viagem que pelo histórico de abusos sexuais de padres a crianças naquele país deve ser muito pautada por questões desta natureza. O caso na Pensilvânia e esta carta dissipam as dúvidas sobre a posição oficial da Igreja Católica.

Ainda na carta, o sumo pontífice pede “solidariedade” e uma “resposta global e comunitária” para estes episódios serem travados. “Essa solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos tudo o que possa comprometer a integridade de qualquer pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra todas as formas de corrupção, especialmente espiritual.”

Francisco tem fé de que a “consciência do pecado” possa ajudar a endireitar o futuro. “É imperativo que nós, Igreja, possamos reconhecer e condenar, com dor e vergonha, as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, clérigos, e inclusive por todos aqueles que tinham a missão de assistir e cuidar dos mais vulneráveis. Peçamos perdão pelos pecados, nossos e dos outros. A consciência do pecado ajuda-nos a reconhecer os erros, delitos e feridas geradas no passado e permite-nos abrir e comprometer mais com o presente num caminho de conversão renovada.”