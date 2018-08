Modelo e acompanhante de luxo que dizia ter provas da interferência russa nas eleições volta atrás na sua palavra

Anastasia Vashukevich, modelo e acompanhante de luxo bielorrussa que há uns meses disse estar na posse de gravações áudio que provavam que a Rússia tinha, de facto, interferido nas eleições presidenciais americanas de 2016, voltou atrás na sua palavra e admitiu ter entregue as cassetes ao oligarca russo Oleg Deripaska, cuja voz se ouve nas gravações.

À agência de notícias AP, durante a audiência no tribunal tailandês a que foi obrigada a comparecer depois de ter sido detida juntamente com outras sete pessoas enquanto participava num alegado curso de instrução sexual na cidade de Pattaya, Anastasia Vashukevich disse ter prometido a Oleg Deripaska que não voltaria a falar sobre o assunto em troca de “uma determinada coisa” que não quis dizer qual é.

“Se ele fizer o que prometeu, não haverá problema, mas se não fizer…”, acrescentou a modelo, dando a entender que poderá mudar de ideias. Questionada sobre o conteúdo das gravações, disse apenas: “Sobre isso terá de falar diretamente com Deripaska”. Oleg Deripaska é proprietário de uma empresa de alumínio e é muito próximo do antigo diretor de campanha eleitoral de Donald Trump, Paul Manafort. Quando a modelo bielorrussa publicou um vídeo e fotografias em que aparecia com Deripaska, este processou-a.

O nome de Anastasia Vashukevich - também conhecida como Nastya Rybka - saltou para os títulos dos media internacionais em fevereiro, depois de a modelo revelar que se envolvera sexualmente com o russo Oleg Deripaska, cujas conversas sobre a alegada interferência russa nas eleições presidenciais americanas garantiu ter gravado. Para se proteger, pediu asilo político nos EUA, mas também nessa altura voltou atrás ao acusar os americanos, mais do que os russos, de estarem a pressioná-la.

Anastasia Vashukevich compareceu esta segunda-feira no tribunal de Pattaya para responder pelo crime de prostituição e organização de encontros sexuais, considerados proibidos à luz da lei tailandesa. Ela e outras sete pessoas, incluindo o conhecido guru do sexo Alexander Kirillov, foram detidos em fevereiro durante aquilo que a modelo garantiu que se tratava somente de um seminário de instrução sexual.

Kirillov, cidadão russo que organizou o curso no hotel em Pattaya, cidade que é muito procurada por turistas russos e que se tornou conhecida por ser um lugar de prostituição na Tailândia, garantiu em tribunal que o encontro serviu para ensinar os estudantes a “impressionar raparigas”. Questionado sobre a existência de fotografias que mostram vários desses estudantes a ter sexo, o russo garantiu que as imagens foram captadas “em privado” depois do curso.