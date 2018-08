Ministra vai de bicicleta até ao hospital dar à luz

Mais um membro do governo da Nova Zelândia dá à luz enquanto se encontra no cargo. Em junho foi a primeira-ministra Jacinda Ardern. Agora coube a vez à ministra das mulheres, Julie Anne Genter, que é também ministra-associada para a Saúde e o Transporte. Ambas estas qualidades justificam ela ter ido de bicicleta até ao hospital. Genter é uma grande defensora da utilização de bicicletas.

"Bela manhã de domingo para um passeio de bicicleta até ao hospital, para uma indução para finalmente ter este bebé. É agora, desejem-nos sorte", escreveu ela no Instagram, por baixo de uma fotografia que a mostra muito grávida a caminho (a estrada era sobretudo a descer). "O meu parceiro e eu fomos de bicicleta porque não havia espaço suficiente para o carro da equipa de apoio. Mas também me pôs na melhor disposição possível".

A gravidez já ia em 42 semanas. Tal como a primeira-ministra, ela vai tirar uma licença - no seu caso, três meses. Após esse período, regressará ao trabalho, ficando o seu parceiro a tomar conta do bebé em casa. Como acontece com Ardern, que reassumiu há pouco a liderança do governo após uma paragem de seis semanas.