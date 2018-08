Governo brasileiro ordena envio de tropas para a fronteira com a Venezuela

O Governo brasileiro ordenou este domingo o envio de tropas para a fronteira com a Venezuela após confrontos entre a população local e migrantes. A decisão surge na sequência de uma reunião ministerial, convocada com carácter de urgência pelo Presidente Michel Temer, em Brasília.

Um contingente de 120 membros da Força Nacional será enviado para a região, onde o roubo e agressões a um comerciante, atribuídos a venezuelanos, provocaram confrontos na cidade fronteiriça de Pacaraima.

Dezenas de moradores da cidade destruíram os dois principais campos improvisados para acolher os migrantes e queimaram os seus pertences. Numa cidade onde vivem cerca de mil migrantes venezuelanos na rua, foram disparados tiros, as lojas foram fechadas e vários destroços ficaram espalhados.

Segundo a polícia militar, três brasileiros ficaram feridos, não havendo informações disponíveis sobre vítimas entre os venezuelanos.

Quase 57 mil venezuelanos tentaram a sua sorte no primeiro semestre do ano

Nos últimos anos, dezenas de milhares de venezuelanos fugiram da crise política, económica e social que se vive no seu país e refugiaram-se no Brasil. Nos primeiros seis meses de 2018, cerca de 56.000 venezuelanos tentaram regularizar a sua situação no Brasil para obtenção de direito de asilo ou residência temporária.

Contudo, o porta-voz de um grupo multidisciplinar brasileiro, que inclui organizações não-governamentais e locais e o exército e que opera na fronteira com a Venezuela, confirmou à agência de notícias France-Presse que “cerca de 1200 migrantes regressaram à Venezuela” na noite de sábado para domingo.