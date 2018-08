Estudo concluiu que cigarros eletrónicos podem danificar o ADN e causar cancro

Não é o primeiro estudo sobre os malefícios dos cigarros eletrónicos, mas é o mais recente. Foi conduzido pelo Masonic Cancer Center da Universidade do Minnesota, nos EUA, e a mais relevante conclusão é a de que estes cigarros produzem químicos que podem danificar o ADN e, por essa via, causar cancro.

Metanal, acroleína e metilglioxal foram os químicos encontrados na saliva dos utilizadores de cigarros eletrónicos que foram submetidos aos testes do centro de investigação. Em quatro dos cinco participantes verificaram-se mais danos no ADN da mucosa da boca relacionados com a exposição à acroleína em comparação com pessoas que não utilizam cigarros eletrónicos.

Embora concorde que estes cigarros “são mais seguros do que os normais”, a investigadora Silvia Balbo, do centro que conduziu este teste, diz que “isso não é suficiente”. “Não basta dizer que alguma coisa é boa só porque não é assim tão má”. Citada pela agência de notícias United Press Internacional, a investigadora realça que este estudo, por si só, não é suficiente para provar que os cigarros eletrónicos causam cancro, referindo que também “o álcool e a exposição solar danificam o ADN”.

Citado pela mesma agência, também Normal Edelman, da American Lung Association, mostrou algumas reservas na avaliação que fez do estudo e sublinhou que é necessária mais investigação. “Havia um químico alemão que dizia que tudo é potencialmente um veneno e que o segredo estava na quantidade. Não temos dúvidas de que há produtos químicos cancerígenos que as pessoas inalam quando utilizam estes cigarros, mas até que ponto estes químicos causam de facto cancro, é algo que ainda não sabemos”. Segundo o mesmo investigador, é possível que só daqui a várias décadas se saiba com rigor se vaporizar aumenta ou não o risco de cancro.

O grupo de investigação do Masonic Cancer Center planeia realizar outro estudo com uma amostra mais significativa de utilizadores (visto que desta vez foram apenas cinco) e voltar a comparar os níveis de ADN danificado em utilizadores de cigarros eletrónicas e de cigarros normais. Em junho, um estudo publicado na revista científica “Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” concluía que os sabores dos cigarros eletrónicos são prejudiciais para as células dos vasos sanguíneos, podendo vir a causar problemas de coração.