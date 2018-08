Estado brasileiro de Roraima volta a pedir encerramento da fronteira com a Venezuela

O estado brasileiro de Roraima voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o encerramento da fronteira com a Venezuela após o registo de ataques contra imigrantes venezuelanos.

A imprensa local informou que o governo estadual de Roraima pediu ao STF autorização para fechar a fronteira com a Venezuela e também o envio dos imigrantes venezuelanos para outros estados brasileiros. A governadora de Roraima, Suely Campos, justificou a medida alegando que poderá evitar o "derramamento de sangue" entre brasileiros e venezuelanos.

Em abril, uma ação no mesmo sentido já tinha entregue pelo governo de Roraima ao STF, mas o pedido foi rejeitado.

Casos de violência em Roraima foram registados no sábado contra acampamentos de imigrantes venezuelanos na cidade de Pacaraima, no lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, depois de um comerciante local ter sido alegadamente agredido por assaltantes.

Os habitantes de Pacaraima, cidade que conta pouco mais de 12 mil pessoas, protestaram contra a presença dos venezuelanos expulsando-os das tendas de campismo onde dormiam e queimaram os seus objetos pessoais. De acordo com estimativas das autoridades brasileiras, cerca de 60 mil imigrantes e refugiados venezuelanos entraram no país por Pacaraima no último ano e meio fugindo da crise política e económica na Venezuela.

Grupos numerosos de imigrantes permanecem nesta pequena cidade ou em Boa Vista, capital estadual, localizada a cerca de 200 quilómetros a sul da fronteira, facto que gerou uma crise humanitária em Roraima, um dos estados mais pobre do Brasil. O Governo brasileiro criou campos de acolhimento e anunciou que tem oferecido ajuda para que os venezuelanos possam reiniciar suas vidas em outras partes do país.

Até agora, no entanto, apenas cerca de 800 venezuelanos foram acolhidos em cidades como São Paulo, Manaus, Brasília e Rio de Janeiro.