Espanha mantém nível de alerta após ataque a esquadra de Barcelona

O Ministério do Interior de Espanha decidiu manter o nível de alerta terrorista em vigor, 4, depois do ataque a uma esquadra de Barcelona e do consequente reforço de medidas de segurança nas instalações policiais.

Um homem atacou esta segunda-feira com uma arma branca agentes da esquadra de polícia de Cornellà de Llobregat, arredores de Barcelona (nordeste de Espanha), e foi abatido no local.

A polícia anunciou pouco depois estar a investigar o caso como “atentado terrorista” e a Audiência Nacional assumiu a condução do inquérito.

Convocada, a Mesa de Avaliação da Ameaça Terrorista, tutelada pelo Ministério do Interior, decidiu manter o nível 4, que corresponde a um risco alto, vigente em Espanha desde junho de 2015 e que também não foi alterado após os atentados de há um ano em Barcelona e Cambrills, que fizeram 16 mortos.

A escala de alerta espanhola tem cinco níveis.

O autor do ataque desta manhã, cujos documentos o identificam como Abdelouahab T., 29 anos, dirigiu-se à esquadra pouco antes das 06h00 locais (05h00 em Lisboa) e tocou repetidamente, insistindo para entrar.

Uma vez dentro das instalações, sacou uma “faca grande” e arremeteu contra os agentes, sendo abatido a tiro.

Segundo a polícia, no momento do ataque o suspeito gritou “Alá” e outras palavras que os agentes não compreenderam.

O suspeito, de nacionalidade argelina, residia há dois anos num edifício que fica a dois minutos a pé da esquadra, e, segundo vizinhos, separou-se recentemente da mulher, uma espanhola.

Abdelouahab T. foi descrito como alguém que não se relacionava com os vizinhos, mas que era “insuspeito” e “cordial”.