Dez mortos em transbordo repentino de rio em Itália

Pelo menos dez pessoas morreram em consequência do súbito transbordo do rio Raganello, situado no parque nacional do Pollino, na Calábria, sul de Itália, devido a chuvas torrenciais e vento, anunciou nesta segunda-feira a proteção civil italiana.

"De acordo com as nossas informações, havia cerca de 30 pessoas no local, divididas em três grupos", declarou o serviço de imprensa da proteção civil, citado pela agência noticiosa francesa AFP. O mesmo organismo também já atualizou o número de feridos - são agora seis as pessoas que tiveram que ser transportadas para o hospital de um total de 18 retiradas do vale pelas autoridades.

O comandante da proteção civil na região, Carlo Tansi disse que as pessoas foram "disparadas pelo vale abaixo como balas" dada a rapidez com que ele se encheu de água. Algumas pessoas foram encontradas a mais de três quilómetros do local onde a água entrou. O procurador-geral da Calabria, Eugenio Facciolla, disse também que as autoridades continuam empenhadas nas buscas mas avisou que o terreno onde têm que trabalhar é extremamente perigoso, irregular e, em algumas partes, quase inacessível.

Há pontos do vale com mais de um quilómetro de profundidade, onde as equipas só chegam utilizando uma corda e depois de o nível das águas baixar. "O problema é que não sabemos quantas pessoas foram arrastadas pela cheia repentina. Há um fosso que é muito apertado e muito profundo", disse Carlo Tansi à Sky TG24.

As buscas prosseguem, com a ajuda de um helicóptero, porque as equipas de socorro desconhecem o número preciso de caminhantes que se encontrava no parque no momento em que o rio transbordou. Fortes projetores foram transportados para o local para as buscas prosseguirem, inclusive durante a noite.

Após várias horas de chuvas intensas e vento, as condições meteorológicas melhoraram ao fim da tarde naquela região da Calábria, próxima da cidade de Cosenza.

As gargantas do rio Raganello formam uma área natural protegida que se estende ao longo de 1.600 hectares, com um desfiladeiro de 13 quilómetros, e que se situa no Parque Nacional do Pollino. Trata-se de um percurso aconselhado apenas para caminhantes experientes, devido às muitas dificuldades que apresenta, e durante algum tempo esteve mesmo interditado, recordou a agência AGI.

Desde então, as autoridades locais regulamentaram de forma rígida o acesso a esta zona e colocaram placas nos rochedos para permitir às equipas de socorro identificar mais facilmente os locais, segundo a mesma fonte.