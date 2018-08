Combate de Melania ao cyberbullying é recebido com ironia por causa do uso que Donald Trump faz do Twitter

Convidada a participar num encontro sobre a prevenção do cyberbullying, a primeira-dama norte-americana, Melania Trump, alertou esta segunda-feira para os riscos da má utilização das redes sociais. “Na sociedade global em que vivemos, os media sociais são parte inevitável do quotidiano das nossas crianças. Eles podem ser usados de muitas maneiras positivas, mas também podem ser destrutivos e nocivos quando usados incorretamente”, afirmou, apenas algumas horas após o Presidente Donald Trump ter novamente partilhado um ‘tweet’ sobre a investigação liderada por Robert Mueller (sobre a alegada ingerência russa nas últimas eleições presidenciais).

Melania Trump dirigia-se a jovens ativistas, executivos ligados aos media sociais, autoridades e educadores, junto de quem enalteceu o trabalho desenvolvido no âmbito do Be Best, movimento cujo objetivo é o de “ensinar as novas gerações a usar de maneira segura e positiva o ambiente online”.

O enfoque dado pela primeira-dama a esta causa e a esta iniciativa tem sido com frequência alvo de críticas e ironia, dada a forma como o Presidente Trump usa, ele próprio, as redes sociais, em especial o Twitter. "Ela está ciente das críticas, mas isso não a vai impedir de fazer o que ela acha correto”, disse a porta-voz de Melania, através de um comunicado.

Pouco antes desta ação de prevenção sobre cyberbullying, Trump voltou ao Twitter para visar Mueller e a sua equipa de trabalho, a quem apelidou de "grupo de bandidos democratas irritados”, numa reação a uma reportagem do “New York Times” sobre o facto de o principal advogado da Casa Branca, Donald McGahn, ter cooperado com a investigação.