Cinco zeros é o que a moeda venezuelana acaba de perder. Para já

Cinco zeros. É o que o governo venezuelano acaba de retirar à moeda do país. Com a hiperinflação já em mais de 40.000 % – o FMI prevê que pode atingir um milhão por cento – Caracas decidiu criar uma unidade monetária nova, o 'bolívar soberano', para substituir a que existia de momento, o 'bolívar forte', que já era uma reconversão do velho bolívar (um bolívar forte valia mil dos antigos). A última mudança entra em vigor esta segunda-feira.

O espetáculo de pessoas a carregar massas de notas de banco sem valor algum (um dólar compra 3 milhões e meio de bolívares no mercado livre) há muito se tornou habitual na Venezuela, lembrando Weimar nos anos 20 ou o Zimbabwe já neste século. Há meses, surgiram mesmo reportagens sobre um género artístico inovador: malas e outros objetos feitos com notas coladas, que só assim conseguiam aumentar ligeiramente o seu valor...

Desta vez, o plano original era tirar apenas três zeros ao bolívar forte, mas o governo decidiu ir mais além. "Cinco zeros a menos, para termos um novo sistema financeiro e monetário estável", explicou na semana passada o residente Nicolás Maduro, para quem a nova moeda vai permitir "grandes mudanças revolucionárias na economia, como a Venezuela exige".

Produção de petróleo aos níveis de 1947

A transição vai prolongar-se durante algum tempo e não parece haver muita esperança de que dê o resultado pretendido. Embora Maduro prefira culpar os Estados Unidos pela crise, economistas garantem que os problemas do país têm sobretudo a ver com má gestão. A Venezuela tem comprovadamente as maiores reservas petrolíferas do mundo, mas a produção em julho desceu a níveis não vistos desde 1947. A economia poderá encolher uns 20% este ano.

A escassez de comida e medicamentos tem levado muitos cidadãos a fugir. Porém, o êxodo maciço para países vizinhos está a gerar reações, quer em forma de medidas restritivas (Equador e Peru passaram a exigir passaporte aos venezuelanos), quer em forma de violência contra os acampamentos de migrantes, como aconteceu há dias no Brasil.

O dono de um estabelecimento que já teve de aumentar o preço do café 40 vezes este ano, falando ao diário "The New York Times", manifestou-se cético em relação à mudança que hoje entra em vigor: "Imagino que se continuarmos assim vamos ter de fazer a mesma coisa em dezembro".

Além da reconversão monetária, o governo decidiu tomar outras medidas, aumentando o preço da gasolina e facilitando um pouco o acesso a divisas, nomeadamente dólares. Entretanto, a instabilidade no país levou aparentemente a um atentado recente contra Maduro, que falhou mas faz prever mais violência no futuro.