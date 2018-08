Asia Argento, um dos rostos do #MeToo, fez acordo para pagar a jovem que a acusa de o ter abusado

A atriz e realizadora italiana Asia Argento, uma das primeiras mulheres do mundo do cinema a acusar publicamente o produtor Harvey Weinstein de agressão sexual, enfrenta agora idêntica acusação por parte de um jovem ator e músico de rock, na altura com 17 anos. A informação é avançada na edição desta segunda-feira do jornal “The New York Times” (NYT).

Segundo o NYT, nos meses que se seguiram às revelações sobre Weinstein em outubro do ano passado, Argento aceitou pagar 380 mil dólares (cerca de 330 mil euros) a Jimmy Bennett, que alega ter sido abusado sexualmente pela atriz em 2013, num quarto de hotel na Califórnia. Na altura, Bennett ainda não tinha 18 anos, a idade de consentimento naquele estado norte-americano, e Argento tinha 37 anos.

A alegação e o acordo de pagamento constam de documentos, trocados entre os advogados de ambos, a que o diário nova-iorquino teve acesso. Entre eles está uma selfie datada de 9 de maio de 2013, com os dois deitados na cama. Como parte do acordo, Bennett, agora com 22 anos, entregou a fotografia e os direitos sobre ela a Argento, atualmente com 42.

Bourdain, namorado de Argento, era grande apoiante do #MeToo

Em 2004, Argento e Bennett contracenaram como mãe e filho no filme “The Heart Is Deceitful Above All Things”, que a atriz italiana realizou e coescreveu. Desde quinta-feira, o NYT tentou várias vezes obter de Argento uma reação ao caso mas sem sucesso. O advogado de Bennett chegou a pedir 3,5 milhões de dólares (2,62 milhões de euros) por Argento ter alegadamente infligido, de forma intencional, ao seu cliente sofrimento emocional, perda de rendimentos e agressão sexual. Em outubro, um mês antes desse pedido, a revista “The New Yorker” publicava um artigo que incluía Argento entre 13 mulheres que acusavam Weinstein de assédio e violação.

A atriz e realizadora tornou-se rapidamente um dos rostos principais do movimento #MeToo. Em maio deste ano, fez um discurso no Festival de Cinema de Cannes, durante o qual revelou que foi violada por Weinstein em 1997, quando tinha 21 anos, no certame, que ela apelidou de “campo de caça” para o produtor. O seu namorado, o chefe Anthony Bourdain, que se suicidou no mês seguinte, era um grande apoiante do movimento.