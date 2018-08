Polícia chinesa detém suspeitos de roubarem 76 milhões de euros em moeda virtual

A polícia de Xi'an, capital da província de Shaanxi, no noroeste da China, deteve três suspeitos de roubarem cerca de cerca de 76 milhões de euros em moeda virtual com recurso a 'hackers', informaram as autoridades locais.

As autoridades chinesas receberam uma queixa em março de um homem que alegava que o seu computador tinha sido atacado por piratas informáticos, avança este domingo a agência de notícias chinesa Xinhua.

A polícia conseguiu descobrir os suspeitos após uma investigação que contou com "a ajuda de várias empresas de internet chinesas", acabando por deter os presumíveis autores do crime a 15 de agosto.