Papa pede ajuda à comunidade internacional para vítimas das inundações na Índia

O papa Francisco pediu este domingo à comunidade internacional solidariedade e ajuda às vítimas das inundações no estado de Kerala, no sul da Índia, que causaram centenas de mortos e milhares de pessoas deslocadas.

"Nos últimos dias, os habitantes de Kerala foram duramente atingidos por fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos de terra com enorme perda de vidas humanas, muitos desaparecidos e deslocados", lembrou o papa durante a oração do Angelus na praça de São Pedro.

Francisco pediu "solidariedade e ajuda concreta da comunidade internacional".

O papa também disse que a Igreja Católica está a atuar neste estado indiano, a trabalhar na "primeira linha para levar ajuda à população".

Francisco pediu ainda aos fiéis para rezarem por aqueles que perderam as suas vidas e todas as pessoas afetadas por esta calamidade. Cerca de 800 mil pessoas estão desalojadas e 357 morreram na sequência das cheias, revelaram as autoridades locais.

Milhares de equipas continuam os trabalhos de resgate, com o apoio de centenas de barcos e cerca de 24 helicópteros, tal como revelou um dos responsáveis pela autoridade de gestão de desastres em Kerala, P.H.Kurian, citado pela agência AP.

Kurian acrescentou que quase 10 mil pessoas ainda aguardam pelo resgate, enquanto 800 mil já foram abrigadas em cerca de quatro mil campos de resgate em Kerala. As chuvas intensas que atingem Kerala desde 08 de agosto provocaram deslizamentos de terra e o colapso de pontes e estradas.