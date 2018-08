Intervenção russa. Trump acusa investigação de “macarthismo da pior espécie"

Donald Trump qualifica como “macarthismo da pior espécie" a investigação sobre eventual intervenção russa nas eleições presidenciais americanas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou este domingo como “macarthismo da pior espécie” a investigação sobre a eventual intervenção russa nas eleições presidenciais.

Na sua conta do Twitter, Trump reafirmou que autorizou um advogado da Casa Branca a cooperar com as investigações, pois “nada tem a esconder”.

"Estudem o falecido Joseph McCarthy, porque vivemos um tempo com o procurador especial Robert Mueller e o seu gangue que torna Joseph McCarthy um novato", escreve Trump.

Na década de 1950, em pleno contexto da Guerra Fria, numa iniciativa do senador do Estado do Wisconsin, Joseph McCarthy, foi encetada uma campanha governamental visando todos os norte-americanos que supostamente fossem comunistas ou tivessem simpatias pelo regime de Moscovo, que foi denominada de “caça às bruxas”.

Segundo a agência France Presse, estas mensagens de Donald Trump não escondem o clima de irritação surgido depois de uma notícia publicada no The New York Times, segundo a qual Don McGahn, um advogado da Casa Branca, “cooperou bastante” com a investigação liderada pela equipa do procurador especial Robert Mueller sobre supostas ligações entre a equipa da campanha presidencial do Partido Republicano e a Rússia.

“Não tenho nada a esconder e exigi transparência para que a abominável e truculenta caça às bruxas possa ter fim”, escreveu Trump.