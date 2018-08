Ex-diretor da CIA ameaça recorrer à Justiça contra Trump

Ex-diretor da CIA John Brennan admite recorrer à Justiça americana contra Trump por estar impedido de aceder a informação da Casa Branca

O ex-diretor da CIA John Brennan admitiu recorrer à Justiça, depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lhe ter cancelado o acesso a informação confidencial e à Casa Branca.

“Se esse é o preço que tenho de pagar para evitar que Donald Trump faça o mesmo a outras pessoas, para mim é um pequeno preço”, disse Brennan este domingo ao programa Meet the Press da cadeia de televisão NBC. “E se isso significa ir aos tribunais, então irei”, acrescentou.

Para Brennan, que dirigiu a CIA entre 2013 e 2017, a medida de retirar as credenciais de acesso é um exemplo de “abuso de poder” por parte de Trump.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, justificou esta semana a medida contra o ex-diretor devido ao seu "comportamento errático”. E explicou que que mandou rever as credenciais de outros altos cargos de segurança, que criticaram abertamente as políticas do presidente.

Brennan qualificou recentemente Donald Trump de “perigo” para a segurança nacional e manifestou-se surpreendido coma quantidade de vezes em que o presidente “falha no momento nos padrões mínimos de decência, urbanidade e honestidade”.

Na sexta-feira, sete ex-diretores da CIA e vários funcionários da central de inteligência norte-americana, assinaram uma carta de apoio a Brennan. classificando de “profundamente lamentável” a retirada das credenciais.