Angola quer sair da Efacec

O ministro angolano da Energia e Águas, Baptista Borges, confirmou ao Expresso a decisão de retirar a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (Ende) da parceria estabelecida com a Efacec. A ordem foi dada pessoalmente pelo Presidente João Lourenço, que nunca escondeu a sua oposição à subscrição de um contrato onde as autoridades alegam terem sido “gravemente lesados” os interesses do Estado a favor de Isabel dos Santos. “Os advogados da Ende já há muito que comunicaram aos advogados da outra parte a intenção de abandonar este negócio”, disse o ministro da Energia e Águas.

Nesta parceria, atribui-se à empresa angolana a canalização de fundos públicos para suportar a entrada da filha do antigo Presidente no negócio sem que tivessem sido salvaguardadas as devidas contrapartidas. Com esta decisão e com a anulação do contrato detido por Isabel dos Santos para a construção da Barragem de Caculo Cabaça podem ficar seriamente comprometidas encomendas que deveriam ser fornecidas pela empresa portuguesa. Angola vai agora procurar no mercado alemão alternativas para o fornecimento dos equipamentos.