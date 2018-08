Os diplomatas de Berlim

B erlim sempre fora considerada um posto trabalhoso em termos diplomáticos. A chegada de Hitler ao poder, em 1933, a consolidação do nazismo e o deflagrar da II Guerra Mundial, em setembro de 1939, ainda complicaram mais as coisas.

Contrariamente ao que Salazar desejaria, e por razões diversas, a legação portuguesa na capital do Reich não teve grande estabilidade durante os anos da guerra — nesse período, houve três ministros plenipotenciários: Alberto da Veiga Simões, Francisco Nobre Guedes e Pedro Tovar de Lemos. O primeiro, um intelectual da geração de Jaime Cortesão e António Sérgio — como o definiu o historiador Diogo Ramada Curto (Expresso 28/10/2017) —, permaneceu em Berlim durante sete anos (1933-1940), até à sua saída inevitável. O segundo, uma aposta pessoal de Salazar, era um homem do regime, germanófilo convicto, deputado da União Nacional e antigo comissário da Mocidade Portuguesa. Contudo, acabará por ser exonerado, a seu pedido, apenas sete meses depois de tomar posse (1940-1941). Será por isso Tovar de Lemos, o conde de Tovar, de quem Salazar não gostava particularmente, que acabará por representar Portugal até à desintegração do III Reich.

Dos arquivos da legação portuguesa em Berlim pouca documentação sobreviveu, não só devido à guerra mas também por uma boa parte dela ter sido intencionalmente destruída, em 1945, como referirá Manuel Homem de Melo, que foi segundo secretário da embaixada portuguesa em Berlim. “Os papéis estavam intactos (eu próprio, cerca de ano e meio depois, destruiria os mais importantes, por ordem de Tovar).” No Arquivo Histórico e Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros encontram-se, sobretudo, os telegramas expedidos e recebidos. Há, no entanto outras fontes, como as cartas enviadas por estes diplomatas a Salazar.

