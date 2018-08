Morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas

Kofi Annan, antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e prémio Nobel da Paz de 2001, morreu este sábado, aos 80 anos.

A informação foi avançada este sábado pela família e pela fundação criada por Kofi Annan. “É com imensa tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, morreu pacificamente no sábado 18 de agosto após uma curta doença”, diz o comunicado partilhado na conta do próprio Kofi Annan no Twitter.

O mesmo comunicado também que o diplomata esteve acompanhado pela sua mulher e pelos três filhos nos últimos dias de vida. "Kofi Annan era um estadista global e um internacionalista profundamente empenhado que lutou ao longo da sua vida por um mundo mais justo e mais pacífico. Durante a sua distinta carreira e liderança das Nações Unidas foi um defensor da paz, do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos e da justiça", pode ler-se.

Nascido em Kumasi, no atual Gana, a 8 de Abril de 1938, Kofi Annan foi o primeiro negro a assumir a liderança da ONU, tendo ocupado vários cargos no interior da organização. O "filho do Gana", como agora é recordado, cumpriu dois mandatos à frente das Nações Unidas, entre 1997 e 2006.

Kofi Annan encontrava-se hospitalizado em Berna, na Suíça, na companhia de Nane, a sua mulher, e os filhos: Ama, Kojo e Nina.

Em atualização