Marcelo: "Kofi Annan será recordado como um lutador incansável pela Paz"

O diplomata Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, foi um "firme defensor do diálogo e da cooperação entre as nações, da dignidade da pessoa humana e dos princípios basilares da Carta das Nações Unidas", afirma o Presidente da República na sua mensagem de condolências.

Na mensagem enviada ao atual secretário-geral da ONU, divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "Kofi Annan será recordado como um lutador incansável pela Paz, como reconhecido pelo Comité do Prémio Nobel, que, em 2001, o agraciou, e às Nações Unidas, com o Prémio Nobel".

O Chefe de Estado recorda que Annan, que esteve à frente da ONU de 1997 até 2006, "foi também um amigo constante de Portugal e um aliado inquebrantável na luta pela autodeterminação do povo de Timor-Leste, para cuja independência tanto contribuiu".

Annan "logrou ainda, durante o seu mandato, incluir no debate público questões como o estatuto das mulheres e reforçar o relacionamento com a sociedade civil. O seu legado perdurará assim como um exemplo e uma referência", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República associa-se assim a todos aqueles que nesta hora sentem a perda de um grande estadista internacional que foi igualmente um visionário, tendo transmitido, em seu nome e do povo português, as condolências à família de Kofi Annan, extensivas à Organização das Nações Unidas", segundo a mesma nota.

Também António Costa reagiu à morte do ex-secretário-geral do ONU. "Homenageio Kofi Annan, hoje falecido. Foi um líder mundial da causa da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Foi também uma das personalidades que mais contribuíram para a independência de Timor Leste", escreveu o primeiro-ministro na sua conta no Twitter.

Líderes mundiais lamentam morte de símbolo da paz

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, foi um dos que quis prestar uma última homenagem a Kofi Annan, elogiando o seu legado de "inspiração", "empatia" e "serviço público". "Com profunda tristeza soube esta manhã da morte de meu velho amigo Kofi Annan. Em meu nome e em nome da Comissão Europeia gostaria de apresentar as minhas mais profundas condolências à sua esposa, Nane, e a toda sua família", afirmou, num comunicado, Jean-Claude Juncker.

"O mundo chora um grande líder, mas celebra uma vida cheia de coragem, empatia e destacável serviço público". "Dedicou a sua vida a tornar o mundo um lugar mais pacífico e unido. Lutou para pôr fim ao sofrimento e à injustiça em todo o mundo e ajudou a reconstruir pontes que tinham sido destruídas", escreveu ainda Juncker, antes de terminar: "O maior reconhecimento que podemos dar a Kofi Annan é manter vivos o seu legado e o seu espírito. Isso nunca teve tanta importância no mundo como hoje".

Juncker não foi o único a reagir à morte de Annan — por todo o mundo, multiplicam-se as homenagens ao diplomata ganês. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, por exemplo, recordou-o como alguém que "contribuiu para fazer do mundo um lugar melhor". "[Estou] muito triste pela morte de Kofi Annan. Desaparece um grande líder e um reformador das Nações Unidas, alguém que contribuiu de forma notória para fazer do mundo um lugar melhor", escreveu Theresa May, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, também utilizou o Twitter para prestar homenagem ao antigo secretário-geral da ONU, salientando que nem "o seu olhar calmo e decidido, nem a força dos seus combates" serão esquecidos. "A França presta-lhe homenagem", acrescenta Emmanuel Macron.

Para o presidente da Assembleia Nacional francesa, François de Rugy, "é uma grande figura da política internacional, do multilateralismo e das relações Norte-Sul que desaparece", conforme refere num texto igualmente publicado no Twitter, apelando para que todos se encarreguem de prosseguir "a sua obra de paz e de solidariedade mundial".

O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, refere a morte de Kofi Annan numa mensagem naquela rede social que diz: "sem progresso, não há paz possível. Sem paz, não há progresso possível".

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, elogiou o "grande humanista" que foi Kofi Annan e afirmou que, com perda do ex-secretário-geral da ONU, sobra o "seu legado para continuar a trabalhar a favor da paz, a segurança e reforçar a defesa dos direitos humanos".

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, lamentou a morte de Kofi Annan, prestando-lhe homenagem pela sua "contribuição para a paz mundial e a resolução dos conflitos no mundo". Através do Twitter, Josep Borrel, que presidiu ao Parlamento Europeu entre 2004 e 2007, recorda o antigo secretário-geral da ONU que conheceu e com quem trabalhou, realçando a sua "qualidade humana".

Também líderes de outros países, além da Europa, estão a comentar a morte do Nobel da Paz em 2001, como o Estado do Gana, país de origem de Kofi Annan, ou o Presidente russo, Vladimir Putin, que diz admirar Kofi Annan pela sua sabedoria e coragem.

O Governo e o povo do Gana "estão profundamente tristes pela notícia da morte na Suíça, de um dos seus maiores compatriotas", diz no Twitter o Presidente Nana Akufo-Addo. Também o antigo Presidente do Gana John Dramani Mahama disse que "Kofi Annan viveu bem e trabalhou para a paz global, a segurança e o desenvolvimento sustentável em tempos muito desafiantes. Um filho orgulhoso do Gana e de África".

Na Rússia, numa nota divulgada pelo Kremli, são transmitidas as condolências às Nações Unidas, à família do diplomata e ao seu país, o Gana. "Admirava sinceramente a sua sabedoria e coragem, assim como a sua capacidade para tomar decisões equilibradas, mesmo sob circunstâncias terríveis e críticas", refere Vladimir Putin, acrescentando que "os russos vão manter a memória dele para sempre".

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, utilizou o Twitter para se referir à morte de Kofi Annan, um "querido velho amigo", que considera "um líder global superior e um inabalável campeão pela paz, justiça e cumprimento da lei".