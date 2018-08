Lula da Silva desafia a justiça

Com o mesmo olhar frio e analítico de um jogador de roleta que recusa abandonar a mesa quando tudo corre mal, “Lula e o PT vão levar a batalha política com o sistema judicial até ao último ponto que for possível”, diz ao Expresso o politólogo brasileiro Octavio Amorim Neto: “Com esta estratégia o PT — que é o partido com maior identificação eleitoral no Brasil [ou seja, o que tem mais votos garantidos à partida] — aposta no fortalecimento do candidato substituto para facilitar a transferência de votos para esse candidato, que será Fernando Haddad”, um anti-Lula, em matéria de perfil político.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI