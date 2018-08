Erdogan. Turquia "não cede perante os Estados Unidos"

No dia em que foi reeleito dirigente máximo do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou que o país "não irá ceder perante os Estados Unidos". O impasse com Washington persiste e os dois países, aliados no seio da NATO, agravam a crise diplomática.

"Não vamos ceder àqueles que se apresentam como nossos parceiros estratégicos, já que se esforçam para nos tornar num alvo estratégico", afirmou Erdogan durante o congresso do seu partido, o islâmico conservador AKP, que decorreu em Ancara.

Alguns "ameaçam-nos pela economia, investimentos, divisas, tipos de juros, inflação. A estes dizemos que vamos ver como jogam e fazer-lhes frente", declarou Erdogan, acrescentando: "Se eles têm dólares, nós temos o nosso deus e avançaremos no nosso caminho com passos firmes".

A crise iniciou-se quando Washington impôs, no início de agosto, sanções sem precedentes contra dois ministros turcos. Os Estados Unidos exigem a libertação do pastor norte-americano Andrew Brunson, preso em 2016, acusado de terrorismo e espionagem.

Ancara reagiu às sanções e começou uma escalada da tensão entre os dois países, que acabou por provocar a queda de 40% a lira turca na semana passada. Depois de alguns dias de acalmia, a lira turca voltou desvalorizar na sexta-feira após Washington ameaçar impor novas sanções.

Eleito por unanimidade

O congresso do AKP de Ancara serviu para reeleger Erdogan como dirigente máximo do partido que governa o país desde 2002 Era o único candidato à presidência do AKP e foi reeleito por unanimidade pelos 1.380 participantes.

Erdogan foi um dos fundadores do AKP em 2001, quando já era conhecido por ter sido presidente da câmara municipal de Istambul. Esteve na liderança até 2014, altura em que foi eleito chefe de Estado e, de acordo com a Constituição em vigor nessa altura, teve de abandonar o cargo no partido.

O AKP renovou parcialmente a sua cúpula, retirando por incompatibilidade vários elementos atualmente a ocupar cargos ministeriais, Entre os 50 elementos do renovado comité central, 15 são mulheres - mais de metade usam em público o véu popularizado pelo AKP na Turquia como código de adesão à ideologia islamita.

Dívida turca com pior rating

As agências Moody’s e Standard & Poor’s baixaram hoje o rating da dívida soberana turca, refletindo a severa desvalorização da lira e os efeitos na a política económica. Mas, continua em nível de investimento e acima de lixo.

A Standard & Poor’s desceu a avaliação da divida soberana em moeda estrangeira de BB- para B+ e de longo prazo em moeda local de BB- para BB”. Com o novo rating. a agência indica que a compra de dívida soberana da Turquia é um negócio inseguro e especulativo, com uma "perspetiva estável”.

A Moody’s reduziu a avaliação da dívida turca de Ba2 para Ba3, e alterou a perspetiva de “estável” para “negativa”, não descartando a possibilidade de uma nova descida.

Já a agência Fitch, que mantém a avaliação de risco da Turquia desde meados de julho, quando baixou de BB+ para BB com perspetiva “negativa”, lamenta, em comunicado, a “resposta política incompleta” do Governo turco à desvalorização da lira.

Na sexta-feira, a lira turca cedeu mais de 5% em relação ao dólar e ao euro, invertendo a subida registada nos últimos dias. O Governo de Ancara negou na quinta-feira que o país necessite de um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI) e prometeu fazer reformas para reduzir a taxa de inflação e o défice orçamental primário.