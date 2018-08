Equador passa a exigir passaporte aos venezuelanos para conter migração

A partir deste sábado, o Equador passa a exigir passaporte aos venezuelanos que queiram entrar no país. A medida é uma resposta ao êxodo maciço provocado pelo descalabro económico e social na Venezuela. Só desde o início deste ano, uma média de 4 mil venezuelanos passaram diariamente a fronteira, num total que se aproxima dos 600 mil. Mais de dois milhões de venezuelanos terão deixado o país em tempos recentes.

As Nações Unidos manifestaram compreensão pela medida, que tem eco no anúncio feito pelo Peru de que vai tomar uma atitude semelhante. (Já a Colômbia, que grande parte dos venezuelanos atravessam para chegar a esses dois países seus vizinhos, criticou as restrições). "Obviamente, a chegada de grande números de civis a qualquer país constitui um peso", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, através de um porta-voz.

Um porta-voz do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), William Spindler, notando que o êxodo venezuelano "é um dos maiores movimentos de massa de populações na história da América Latina", explicou que muitos dos migrantes passam semanas em marcha, frequentemente em condições perigosas. Uns quarenta dos cento serão mulheres e raparigas menores, que ficam sujeitas ao risco de violência sexual.

A intenção de muitos dos migrantes não é ficar no Equador, um país sem dimensão ou condições para acolher vastos números de pessoas, mas seguir até ao Chile ou ao Peru. Só neste último país, mais de 127 mil venezuelanos pediram asilo. Para muitos, segundo o porta-voz das Nações Unidas, o motivo principal é a fome. Organizações humanitárias no Equador dizem que mais de um milhão de venezuelanos no país tem sinais de falta de nutrição.

Até agora, sendo a Venezuela membro da Comunidade Andina de Nações, os seus cidadãos podiam entrar no Equador e noutros países vizinhos simplesmente apresentando o cartão de identidade. Ao anunciar a exigência de passaporte, o ministro do Interior equatoriano, Mauro Toscanini, exprimiu o desejo de que os venezuelanos "não precisem de enfrentar a situação muito difícil de terem que deixar o seu país".