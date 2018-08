Autoridades espanholas resgatam 151 migrantes no mar

Estes migrantes juntam-se aos 395 resgatados na sexta-feira nas águas do Estreito de Gibraltar como no mar de Alborán, de um total de dez embarcações.

Mais de 150 migrantes foram levados para o porto de Málaga pelas autoridades marítimas de Espanha, depois de terem sido resgatadas de três embarcações no mar. Entre as pessoas resgatadas encontravam-se 20 mulheres e 34 crianças

Segundo informou o serviço de emergências 112 de Espanha à agência de notícias EFE, os imigrantes chegaram ao porto de Málaga às 02h30 (01h30 em Lisboa) a bordo do navio "Calíope", do Salvamento Marítimo espanhol. Três menores e um adulto foram levados para um centro hospitalar, segundo a mesma fonte. No total, foram resgatadas 151 pessoas.

