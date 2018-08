Venezuela. Supremo avaliza pedido de extradição de Júlio Borges por atentado contra Nicolás Maduro

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) declarou "procedente" solicitar a extradição do ex-presidente do parlamento e dirigente do partido opositor Primeiro Justiça, Júlio Borges, atualmente na Colômbia. Segundo as autoridades venezuelanas, Júlio Borges é suspeito de envolvimento no falhado atentado do passado dia 4 de agosto contra o Presidente Nicolás Maduro.

Para o STJ, Júlio Borges deve ser julgado pelos delitos de traição à pátria, homicídio agravado com deslealdade e por motivos fúteis, em grau de frustração, contra a pessoa do Presidente Nicolás Maduro, instigação pública continuada e conspiração. Ainda segundo aquele tribunal, Júlio Borges será tratado com as garantias consagradas na Constituição da Venezuela, entre elas o respeito pela dignidade inerente ao ser humano, pelo princípio de não discriminação.

Além do parlamentar, o STJ declarou também que era procedente solicitar a extradição dos cidadãos Rayder Russo, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios e Carlos Monastérios, atualmente radicados na Colômbia e acusados de homicídio agravado em grau de frustração, entre outros delitos. Por outro lado, vai ser solicitada a extradição, aos Estados Unidos, de Virgínia Antonieta Da Silva Pio Porta (conhecida como Genesis), de Josser López Valero e Osman Delgado. Do Peru, e pelos mesmos delitos, as autoridades vão solicitar a extradição de Yilber Escalona.

No passado dia 4 de agosto, duas explosões, que as autoridades dizem terem sido provocadas por dois 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados), obrigaram o Presidente da Venezuela a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), que estava a decorrer em Caracas.