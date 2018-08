Venezuela solicita extradição de ex-procuradora-geral e do ex-presidente da petrolífera

O Supremo Tribunal de Justiça aprovou nesta sexta-feira um pedido do Governo para solicitar a extradição da ex-procuradora-geral venezuelana Luísa Marvélia Ortega Díaz e do ex-presidente da empresa estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA), Rafael Ramirez.

Num comunicado, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) explica que a ex-procuradora-geral está radicada na Colômbia e que é acusada, pelas autoridades venezuelanas, dos delitos de traição à pátria, usurpação de funções, uso de documento público falso, uso de carimbo falso, ocultação e retenção, falsa denúncia ou acusação e associação para cometer delito.

Por outro lado, o ex-presidente da PDVSA Rafael Ramírez Carreño está radicado em Espanha e é acusado dos delitos de "peculato doloso próprio, evasão de procedimento de licitação e associação" para cometer delito. O STJ anunciou que vai ser ainda pedida a extradição de Zair Manuel Mundaray Rodríguez, que também está na Colômbia.

Os detidos, segundo o STJ, vão ter todas as garantias constitucionais e processuais consagradas na Constituição da Venezuela. Também que não serão condenados à pena de morte, nem a prisão perpétua, nem a mais de 30 anos de prisão.

A ex-procuradora Luísa Ortega Díaz foi destituída do cargo a 5 de agosto de 2017, pela Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime), depois de denunciar como ilegais duas sentenças do STJ venezuelano: uma a limitar a imunidade parlamentar e a segunda em que o STJ assumia as funções do parlamento, no qual a oposição detém a maioria desde as eleições de janeiro de 2016. Luísa Marvélia Ortega Díaz tem acusado o Presidente Nicolás Maduro de violar os direitos humanos dos venezuelanos perante vários organismos internacionais.

A ex-procuradora-geral promoveu os documentos que usou o Supremo Tribunal de Justiça no Exílio (STJE, composto por 33 magistrados que foram nomeados em julho de 2017 pela Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria) para condenar, na última quarta-feira, o Presidente Nicolás Maduro a 18 anos e três meses de prisão por crimes de corrupção e branqueamento de capitais ligados à construtora brasileira Odebrecht.

O ex-presidente da PDVSA e também ex-embaixador da Venezuela na ONU Rafael Ramirez está a ser investigado por alegada corrupção e ligações a um banco de Andorra, por suspeita, segundo o Governo venezuelano, de colocar em risco a solvência da petrolífera venezuelana.

Em 2017, o Ministério Público (MP) venezuelano acusou Rafael Ramírez e o seu primo, Diego Salazar, de branqueamento de capitais e tráfico de influências com fins de corrupção, na PDVSA, e na entrega de divisas (em dólares) a preços preferenciais através da Comissão de Administração de Divisas (Cadivi) e do Centro Nacional de Comércio Exterior (Cencoex).