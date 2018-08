Presidente do Mali reeleito em “dia sombrio” para o país, segundo a oposição

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, foi reeleito e vai cumprir mais um mandato de cinco anos. Os resultados da segunda volta das eleições de domingo, divulgados esta quinta-feira, deram-lhe 67,17% dos votos.

O adversário Soumaïla Cissé não foi além dos 32,83%, com uma taxa de participação eleitoral de 34,54%, segundo informou o ministro da Administração Territorial na televisão pública. Nas eleições de 2013, Keïta conseguiu vencer com um resultado mais expressivo, 77,6% dos votos, e já contra Cissé.

O líder da campanha de Cissé contestou os números divulgados, dizendo: “Estes são os resultados deles. Não refletem a verdade das urnas. 12 de agosto [o dia da segunda volta] é um dia sombrio para o Mali”. A oposição utilizará “todos os meios democráticos para fazer respeitar o voto dos malianos” e a campanha de Cissé irá “apelar ao Tribunal Constitucional para cancelar resultados fraudulentos” nalgumas regiões, acrescentou.

“Igualdade de acesso aos dois candidatos” nos media públicos, diz UE

A missão de observação eleitoral da União Europeia considerou que “o período entre as duas voltas foi marcado pela lentidão nas redes sociais e pela cobertura dos canais audiovisuais públicos a favor do candidato Ibrahim Boubacar Keïta em detrimento do seu rival”. A missão reconheceu, no entanto, que, durante a campanha oficial da segunda volta, “os media públicos garantiram igualdade de acesso aos dois candidatos”, ao contrário dos media privados.

Em virtude de um reforço da presença militar, a segunda volta das presidenciais decorreu num clima mais calmo do que a primeira. Ainda assim, o presidente de uma assembleia de voto foi morto perto de Tombuctu por alegados jiadistas. Apenas 490 de um total de 23 mil assembleias de voto não abriram, quando em 29 de julho o número de assembleias encerradas rondava as mil.

O novo mandato de Keïta tem início a 4 de setembro, com a pesada tarefa de relançar o acordo de paz concluído em 2015 com a antiga rebelião dominada pelos tuaregues, num país que ainda enfrenta a ameaça jiadista, como recorda o canal de televisão France 24.