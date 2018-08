Polícia israelita evacua Esplanada das Mesquitas após abater palestiniano

A Polícia de Israel evacuou nesta sexta-feira a Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, depois de um palestiniano com nacionalidade israelita ter sido abatido nas imediações do local sagrado, quando presumivelmente tentou apunhalar um agente.

"Um terrorista que tinha saído do Monte do Templo (denominação judia para o lugar sagrado, Nobre Santuário para o islamismo) encontrou-se com um grupo de polícias e tentou apunhalar um agente com uma faca", indicaram as forças de segurança na rede social Twitter. O homem, identificado como um residente de 30 anos de Um al Fahem, localidade árabe no norte de Israel, "foi neutralizado", segundo comunicado da polícia, que adiantou que "não houve vítimas entre os polícias ou civis que estavam na zona".

A polícia destacou forças adicionais para a área, que foi isolada, abriu uma investigação e retirou as pessoas que se encontravam na Esplanada das Mesquita para poder inspecionar a área. A Esplanada das Mesquitas de Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo e o primeiro para os judeus. O lugar situa-se na Cidade Velha, em Jerusalém oriental.

A questão de Jerusalém é uma das mais complicadas e delicadas do conflito israelo-palestiniano, um dos mais antigos do mundo.

Israel ocupa Jerusalém oriental desde 1967 e declarou, em 1980, toda a cidade de Jerusalém como a sua capital indivisa. Os palestinianos querem fazer de Jerusalém Oriental a capital de um desejado Estado palestiniano, coexistente em paz com Israel.

Jerusalém é considerada uma cidade santa para cristãos, judeus e muçulmanos.