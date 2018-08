Piores cheias de monção em quase um século provocam mais de 100 mortos no sul da Índia

Mais de 100 pessoas morreram na sequência das mais devastadoras inundações em época de monções em quase um século no estado de Kerala, no sul da Índia. As equipas de resgate enfrentavam chuvas torrenciais esta quinta e sexta-feira para salvar os moradores. Há cerca de 150 mil pessoas desalojadas.

O Governo estadual anunciou que muitos dos que morreram foram esmagados pelos escombros resultantes dos deslizamentos de terra. Prevê-se a ocorrência de mais precipitação e a região encontra-se em alerta vermelho, tendo o aeroporto principal sido encerrado até 26 de agosto.

As autoridades pedem às pessoas que não ignorem as ordens de retirada. Centenas de tropas foram mobilizadas para resgatar as vítimas das cheias, juntando-se aos helicópteros e aos botes salva-vidas. As equipas estão a distribuir comida às dezenas de milhares pessoas que se refugiaram em locais mais altos.

“Algo que nunca aconteceu na história de Kerala”

“Estamos a testemunhar algo que nunca aconteceu na história de Kerala. Quase todas as barragens estão agora abertas. A maioria das nossas estações de tratamento de água está submersa. Os motores estão danificados”, disse o ministro-chefe estadual Pinarayi Vijayan.

Escolas em todos os 14 distritos do estado foram encerradas, enquanto alguns distritos proibiram a circulação de turistas por razões de segurança. Partes da capital comercial de Kerala, Kochi, também estão submersas, incluindo estradas e linhas ferroviárias em todo o estado.

O primeiro-ministro e o ministro do Interior indianos já ofereceram apoio federal.