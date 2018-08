Peru vai impedir entrada de migrantes venezuelanos sem passaporte

O Governo do Presidente do Peru, Martín Vizcarra, vai começar a impedir que imigrantes venezuelanos entrem no país sem passaporte. A informação foi avançada por duas fontes anónimas do Executivo à agência Reuters.

A medida, que surge na sequência de uma decisão semelhante no vizinho Equador, visa conter o aumento na imigração da Venezuela, país afetado por uma grave crise. Centenas de milhares de migrantes desesperados têm chegado à Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil.

Atualmente, o Equador e o Peru permitem que os venezuelanos entrem apenas com os seus cartões de identidade nacionais, o que tem sido uma vantagem significativa para os migrantes, que passam sérias dificuldades na obtenção de passaportes.

Uma das fontes governamentais, que falaram sob a condição de anonimato, disse que as alterações do Governo peruano deverão ser anunciadas em breve.

Funcionários públicos venezuelanos impedidos de chegar ao Palácio Presidencial

Na quinta-feira, funcionários da Polícia Nacional Bolivariana impediram profissionais da saúde, do setor petrolífero, da empresa estatal de eletricidade e de outras instituições públicas de marchar até ao Palácio Presidencial de Miraflores, no centro de Caracas.

A marcha tinha como objetivo exigir aumentos salariais e o abastecimento de medicamentos e materiais hospitalares e também servia de protesto contra a reconversão monetária que eliminará cinco zeros ao bolívar a partir de 20 de agosto. Os manifestantes protestavam também contra a decisão do Presidente Nicolás Maduro de aumentar os combustíveis para preços internacionais.

Entre os organismos que convocaram a marcha esteve a Confederação de Trabalhadores da Venezuela, a principal central sindical do país, que exige ainda melhores condições laborais para os trabalhadores.