Novo balanço indica 324 mortos em inundações na Índia

Um novo balanço das inundações no Estado indiano de Kerala apontou para 324 mortos, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo governo local. O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, declarou numa mensagem na rede social Twitter que o seu Estado "está diante das piores inundações desde há séculos", com "324 vidas perdidas". Um balanço anterior divulgado hoje dos dez dias de inundações na região de Kerala indicava 164 mortos.

As chuvas torrenciais, trazidas pelas monções, pararam hoje e milhares de equipas de resgate estão a trabalhar de forma a transferirem a população para 1.200 campos estatais, onde mais de 150 mil pessoas já se encontram abrigadas. As fortes chuvas nos últimos oito dias desencadearam inundações, deslizamentos de terra e desmoronamentos em pontes e estradas, causando sérios distúrbios nos serviços aéreos e ferroviários em Kerala.

O Estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é afetado anualmente por fortes chuvas na época das monções, mas este ano a precipitação está a ser particularmente forte. Mais de um milhão de turistas visitaram o Estado em 2017, segundo estatísticas oficiais.