Netanyahu ouvido novamente pela polícia por acusações de corrupção

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou esta sexta-feira a ser interrogado pela polícia no âmbito de uma investigação por acusações de corrupção, noticiou a imprensa israelita.

Investigadores da unidade da polícia de crime económico chegaram esta manhã à residência oficial de Netanyahu, em frente da qual alguns manifestantes exigiam justiça e brandiam cartazes com a cara do primeiro-ministro e a inscrição "ministro do crime", segundo o diário digital Ynet.

A polícia investiga o chamado caso Bezeq e as ligações de Netanyahu a Shaul Elovitch, empresário que controla o principal grupo de telecomunicações de Israel.

Em causa estão alegações de que o primeiro-ministro obteve uma cobertura positiva do portal de notícias Walla em troca de favores a Elovitch.

A investigação, aberta em 2017, levou, a 18 de fevereiro, à detenção de Elovitch e de outras seis pessoas, entre as quais dois colaboradores próximos de Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro desde 2009, tutelou a pasta das Comunicações até 2017.

Esta é a segunda vez que o primeiro-ministro é ouvido no âmbito deste caso. A primeira foi em julho.

Netanyahu foi anteriormente investigado, e ouvido, em pelo menos mais dois casos de alegada corrupção, e tem vindo a negar todas as suspeitas, que atribuiu a uma "caça às bruxas" movida pelos 'media'.