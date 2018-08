Justiça da Turquia rejeita novo recurso para libertar pastor norte-americano

Um tribunal turco rejeitou nesta sexta-feira um novo recurso que pedia a suspensão da prisão domiciliária do pastor protestante norte-americano Andrew Brunson, numa altura em que a relação entre Ancara e Washington atravessa momentos de grande tensão. A informação foi avançada à agência noticiosa francesa France Presse (AFP) pelo advogado do pastor Andrew Brunson, Cem Halavurt, que também indicou que irá apresentar um novo recurso dentro de duas semanas.

Andrew Brunson, oriundo do Estado da Carolina do Norte, está detido desde outubro de 2016 em território turco por acusações de "terrorismo e espionagem" e arrisca uma pena de prisão até 35 anos. Atualmente, o pastor encontra-se em prisão domiciliária.

O caso do pastor Brunson, que sempre rejeitou todas as acusações, está a provocar uma crise diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos. No início de agosto, a administração norte-americana avançou com sanções contra dois ministros turcos (das pastas do Interior e da Justiça) para pressionar a libertação de Brunson. O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou posteriormente a duplicação das tarifas do alumínio e do aço turcos.

Perante a decisão de Washington, a moeda turca (lira turca) entrou numa espiral descendente para mínimos de sempre. Em reação às sanções norte-americanas, a Turquia, liderada pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan, respondeu com medidas similares e anunciou o aumento das tarifas sobre as importações de um conjunto de produtos norte-americanos, como arroz, veículos, álcool, carvão e cosméticos.

Na última quinta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano (equivalente a ministro das Finanças em Portugal), Steven Mnuchin, advertiu que os Estados Unidos irão avançar com sanções adicionais contra a Turquia caso o pastor protestante Andrew Brunson não seja libertado de imediato. "Prevemos fazer mais caso eles não o libertem rapidamente", acrescentou na altura o secretário do Tesouro norte-americano, numa referência ao pastor Brunson.

Após uma primeira tentativa fracassada no início de agosto, o recurso hoje rejeitado pela justiça turca foi apresentado na passada terça-feira. Um tribunal turco de primeira instância rejeitou o recurso na quarta-feira, mas o pedido foi ainda avaliado por outro tribunal de instância superior, deliberação essa que foi hoje conhecida.