Já não é este ano que Trump terá a sua parada militar ao estilo de Macron. Talvez no próximo

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou esta quinta-feira que a parada militar do Dia dos Veteranos, ordenada pelo Presidente Donald Trump, não acontecerá em 2018. Um porta-voz do Pentágono, o coronel Rob Manning, disse que os militares e a Casa Branca concordaram em explorar a possibilidade de a realizar no próximo ano.

O anúncio foi feito depois de a Associated Press noticiar que o desfile custaria 92 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros), de acordo com funcionários norte-americanos que citavam estimativas preliminares mais de três vezes superiores ao preço inicialmente sugerido pela Casa Branca.

Segundo as fontes ouvidas sob condição de anonimato, cerca de 50 milhões de dólares (quase 44 milhões de euros) cobririam os custos do Pentágono com aeronaves, equipamento, pessoal e outros apoios para o desfile de novembro em Washington. O restante seria suportado por outras agências e envolveria em grande parte os custos de segurança.

Quem passou os valores à imprensa devia estar “a fumar algo”

Os planos do desfile ainda não teriam sido aprovados pelo secretário da Defesa, Jim Mattis, que revelou não ter visto tal estimativa e questionou as notícias que tinham vindo a público. O chefe do Pentágono disse que quem passou esse número à imprensa estava “provavelmente a fumar algo que é legal no [seu] estado mas não na maioria”, numa referência ao seu estado natal de Washington, onde o uso da marijuana é legal.

A parada deveria incluir tropas de todos os cinco serviços armados – Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira –, assim como unidades com uniformes de época representando tempos passados na história do país. Também estavam programados vários sobrevoos de aeronaves militares.

Donald Trump decidiu que queria uma parada militar em Washington depois de participar nas comemorações do Dia da Bastilha em Paris no ano passado. Como convidado do Presidente de França, Emmanuel Macron, Trump assistiu entusiasticamente à exibição pelos militares franceses dos seus tanques e caças, incluindo muitos aviões fabricados nos EUA.