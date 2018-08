Independente de centro-esquerda Marjan Sarec lidera “geringonça” na Eslovénia

O independente pró-europeu Marjan Sarec tomou nesta sexta-feira posse como primeiro-ministro da Eslovénia, à frente de uma coligação minoritária de centro-esquerda, de acordo com uma votação no parlamento depois de 11 semanas de negociações.

Sarec, 44 anos, antigo humorista que já foi autarca, obteve 55 votos entre os 90 que conta a assembleia. Formou uma coligação agrupando cinco partidos de centro-esquerda e conta com o apoio sem participação da formação de esquerda Levika.

"Sou corajoso e perseverante e não temo assumir a responsabilidade de contribuir para a melhoria da situação do nosso país", declarou no seu discurso de tomada de posse diante dos deputados, sublinhando a vontade de manter a Eslovénia entre "o núcleo duro da UE (União Europeia)".

Tendo o seu partido obtido o segundo lugar nas legislativas de 3 de junho, Sarec conseguiu impor-se após o conservador Janez Jansa, à frente da formação que venceu o escrutínio, não ter conseguido reunir uma maioria, na sequência de uma campanha considerada divisiva.

Líder do Partido Democrático esloveno, de direita e anti-imigração, Jansa é aliado do nacional-conservador húngaro Viktor Orban.

Sarec sucede a Miro Cerar (centro-esquerda), um dos seus parceiros de coligação.