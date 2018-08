Genoma completo do trigo descodificado pela primeira vez

Cientistas divulgaram esta quinta-feira que descodificaram o genoma completo do trigo pela primeira vez. A descoberta representa um grande avanço que, segundo os especialistas, ajudará a alimentar a crescente população mundial nas próximas décadas.

Segundo o estudo publicado na revista “Science”, o mapeamento do genoma foi um “desafio imenso” que demorou 13 anos, uma vez que o trigo panificável contém cinco vezes mais genes do que o ser humano.

O trigo alimenta mais de um terço da população mundial, fornecendo mais proteínas do que a carne na dieta humana e representando cerca de um quinto das calorias consumidas pelas pessoas. Contudo, é mais difícil crescer em climas quentes e secos, prevendo-se que as condições adversas aumentem com o aquecimento do planeta resultante das alterações climáticas.

O mundo precisa de variedades e espécies mais resistentes a doenças que possam crescer com menos água num ambiente mais quente, defendem os especialistas. “A produtividade do trigo precisa de aumentar em 1,6% ao ano para responder às exigências de uma população mundial estimada em 9,6 mil milhões até 2050”, acrescenta o relatório.