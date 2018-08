Assembleia Nacional do Paquistão elege ex-campeão de críquete para primeiro-ministro

A Assembleia Nacional do Paquistão elegeu nesta sexta-feira o ex-campeão de críquete Imran Khan para primeiro-ministro, que havia sido o candidato apresentado pelo seu partido após a vitória nas eleições legislativas de 25 de julho.

Khan, de 65 anos, era o grande favorito contra o único opositor, Shahbaz Sharif, irmão do antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, Asad Qaiser, o antigo desportista obteve 176 votos, mais quatro do que os 172 que precisava.

Nas eleições de 25 de julho, o partido de Khan, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), conquistou 115 dos 342 assentos parlamentares. Na altura, vários candidatos independentes aceitaram juntar forças ao PTI e integrar a coligação.

A vitória de Khan marca uma mudança no panorama político paquistanês, interrompendo a alternância entre a Liga Muçulmana do Paquistão e o Partido Popular Paquistanês (PPP). A Liga Muçulmana do Paquistão, partido do ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, e outras forças opositoras denunciaram uma alegada fraude eleitoral no escrutínio de julho.