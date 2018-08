Al-Qaida do Iémen nega que tenha acordo com a coligação liderada pelos sauditas

O ramo da Al-Qaida no Iémen negou uma notícia da Associated Press (AP) que dava conta de um acordo sobre os territórios que controla com a coligação liderada pelos sauditas, que combate os rebeldes xiitas no país.

A Al-Qaida na Península Arábica (AQPA), considerado o ramo mais perigoso deste grupo, garantiu, em comunicado, divulgado hoje, que a notícia da agência "não tem provas, realidade ou credibilidade".

Acrescentou que tanto a Arábia Saudita como os Emirados Árabes Unidos têm cooperado com os EUA, usando "os meios mais sujos", que prometeu revelar.

O comunicado da AQPA é uma reação à notícia da AP que descreve como as forças dos Emirados integraram membros da Al-Qaida nas fileiras das recém-formadas milícias que controlam a maior parte do sul iemenita.