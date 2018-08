Acidente com autocarro na Alemanha faz 16 feridos

Segundo a polícia alemã, o autocarro partiu de Estocolmo, na Suécia, e tinha como destino final a capital alemã, Berlim

O balanço de feridos no acidente com um autocarro no nordeste da Alemanha subiu para 16, sendo que seis destes estão em estado grave, de acordo com as autoridades alemãs.

Segundo a polícia alemã, o autocarro partiu de Estocolmo, na Suécia, e tinha como destino final a capital alemã, Berlim.

O acidente aconteceu esta sexta-feira cerca das 06h30, hora local (05h30 em Lisboa), em Linstow, perto de Rostock, na autoestrada A19.

Fotos e vídeos do acidente mostram que o autocarro ficou tombado de lado, depois de cair numa vala lateral na A19.

A FlixBus, principal operadora de autocarros de longa distância na Alemanha, disse que o veículo estava a viajar de Estocolmo para Berlim via Copenhaga, com 63 passageiros e dois motoristas a bordo.

Ainda não ficou claro por que razão o autocarro saiu da autoestrada, mas a polícia alemã informou que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente.