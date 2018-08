Venezuela. Funcionários públicos em protesto impedidos de chegar ao palácio presidencial

Funcionários da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) impediram nesta quinta-feira os profissionais da saúde, do setor petrolífero, da empresa estatal de eletricidade e de outras instituições públicas, de marchar até ao palácio presidencial de Miraflores, no centro de Caracas.

A marcha tinha como propósito exigir aumentos salariais, o abastecimento de medicamentos e materiais hospitalares e também contra a reconversão monetária que eliminará cinco zeros ao bolívar a partir de 20 de agosto. Protestavam também contra a decisão do Presidente Nicolás Maduro de aumentar os combustíveis para preços internacionais.

Os manifestantes partiram do Hospital J. M. de los Rios (nas proximidades do centro de Caracas) e deveriam percorrer cerca de três quilómetros. Entre os organismos que convocaram a marcha esteve a Confederação de Trabalhadores da Venezuela (a principal central sindical do país), que exige ainda melhores condições laborais para os trabalhadores.

Doentes de vários centros hospitalares juntaram-se ao protesto que, apesar de não ter conseguido chegar ao ponto de destino, o palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, realizou-se também em vários Estados da Venezuela, entre eles Anzoátegui (leste) Bolívar (no sul do país), Carabobo (centro), Lara (oeste), Portuguesa (sudoeste) e Zúlia a oeste do país.

Em Caracas, acompanhada pela mãe, uma criança com cancro, em cadeira de rodas, paciente do Hospital J.M. de Los Rios, tentou ir à frente de marcha, mas as autoridades não permitiram que avançasse.

Um porta-voz do Ministério da Saúde foi ao encontro dos manifestantes e pediu-lhes que designassem uma comissão de cinco pessoas, daquele setor, para representá-los e irem até à vice-presidência da República, mas a proposta foi recusada por estes profissionais, que estão há mais de um mês a marchar diariamente em Caracas. Apesar disso, os manifestantes entregaram um documento a um representante da vice-presidência, Miguel Caraballo, com as reivindicações dos trabalhadores da saúde.

Aos jornalistas, os profissionais da saúde queixaram-se que os hospitais venezuelanos não têm nem algodão e os da empresa elétrica estatal Corpoelec, informaram que não ganham o suficiente para alimentar-se e que estão obrigados a comer manga (fruta da estação nesta altura do ano) a todas as refeições.

A Venezuela tem uma das maiores reservas certificadas de petróleo e gás do mundo, mas enfrenta uma grave crise política, económica e social. Os apagões elétricos, a falta de gás e de produtos básicos alimentares, medicamentos e peças de reposição e pneus para viaturas, entre outros, são cada vez mais frequentes no país.

Por outro lado, a população queixa-se dos altos preços dos produtos, num país onde, por exemplo, um quilo de queijo custa mais de dois salários mínimos mensais.