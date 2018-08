Tribunal da Líbia condena 45 pessoas à morte por fuzilamento devido a disparos sobre manifestantes em 2011

Um tribunal criminal da Líbia condenou esta quarta-feira 45 membros de uma milícia à morte por fuzilamento, por terem matado manifestantes em Trípoli em 2011. A informação é avançada pelo Ministério da Justiça do país, que indica que eles são acusados de terem aberto fogo sobre dezenas de pessoas enquanto forças rebeldes se aproximavam da capital durante a revolta contra o antigo líder, o coronel Muammar Kadhafi.

Segundo a agência de notícias France-Presse, trata-se do maior número de sentenças de morte aplicadas desde a queda do regime. Além dos 45 condenados à morte, 54 outros foram condenados a cinco anos de prisão, enquanto 22 outros foram absolvidos de acusações relacionadas com a morte de manifestantes.

Estas sentenças de morte são as primeiras a serem declaradas por um tribunal de Trípoli desde 2015. Nessa altura, dezenas de altos funcionários do regime da era Kadhafi, incluindo o seu filho Saif al-Islam, foram condenados à morte por fuzilamento. Contudo, esses vereditos não foram executados porque, na realidade, a maioria dos condenados à morte na Líbia acaba por ficar em prisão perpétua.

O derrube do regime e a morte de Kadhafi foram seguidos por anos de instabilidade e violência. No final de maio, algumas fações rivais chegaram a acordo sobre a realização de eleições parlamentares e presidenciais ainda este ano. No entanto, observadores internacionais têm dúvidas sobre se as eleições vão (ou deviam) efetivamente acontecer.