Inundações na Índia provocam 73 mortos e mais de 85 mil desalojados

O número de vítimas mortais das inundações no Estado de Kerala, no sudoeste da Índia, subiu para 73 e os deslocados são mais de 85 mil, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

As chuvas repentinas trazidas pelas monções provocaram nos últimos dias aluimentos de terra e inundações. O Aeroporto Internacional de Cochin, um dos mais movimentados do país, foi fechado até 18 de agosto por ter uma pista inundada.

Segundo os dados oficiais, muitas das vítimas mortais ficaram esmagadas debaixo dos escombros resultantes de deslizamentos de terra. “Estamos a assistir a algo que nunca aconteceu em Kerala“, disse o ministro-chefe do estado, Pinarayi Vijayan, citado pela BBC.

Com os serviços de meteorologia nacionais a manterem o “alerta vermelho”, as operações de resgate prosseguem, auxiliadas por elementos adicionais enviados pelo governo federal.

O Estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é todos os anos afetado por fortes chuvas na época das monções, mas este ano a precipitação está a ser particularmente forte.